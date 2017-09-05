Отвергнутый любовник расправился с подругой и ее матерью

В подъезде жилого дома на улице Калинина в Архангельске были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 18-летней дочери. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний приятель девушки, передает Flashnord.

На допросе он рассказал, что дожидался подругу в подъезде, чтобы вернуть ее расположение. Однако план провалился – между бывшими влюбленными возникла ссора. В ходе конфликта молодой человек нанес девушке множественные ножевые ранения. На крики выбежала ее мать, которая также получила смертельные травмы.