Возле дома №74 на Молодежной улице в Химках обрушился башенный кран. "Кран ставили пару дней назад, его только возводили. Он был на высоте, может быть, десятого этажа", – цитирует очевидца радиостанция "Говорит Москва".

"Я услышал грохот – выскочил на балкон. Люди разбегались со стройки, были слышны стоны, крики. Наверное, в кабине крана были люди", – добавил он. По предварительным данным, пострадал один человек.