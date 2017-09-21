Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове

В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание гостиницы Hotel Torn House. Пожару присвоен третий ранг сложности, известно о нескольких погибших.

Очевидцы рассказали, что из окон охваченного пламенем здания выпрыгивали дети. "Пять человек – девочки – выпрыгивали со второго этажа. Парни их ловили на руки и клали на землю", – цитирует РИА Новости свидетеля произошедшего. По его словам, никто из детей не пострадал.

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Это подтверждают и работающие на месте медики. По их словам, никто из выпрыгивавших из окон за помощью не обратился.

Из здания гостиницы, а также соседних домов и расположенного неподалеку детского сада эвакуированы свыше 400 человек, среди них – 61 ребенок. Согласно последним данным, при пожаре погибли два человека. Огонь буквально разделил гостиницу на две части, одна из которых охвачена огнем с первого по десятый этажи, а вторая цела.

Части крыши здания падают. Территория площадью приблизительно в 500 метров возле горящего отеля оцеплена с двух сторон. Границы зоны охраняют полицейские. Правоохранители просят у собравшихся освободить дорогу для машин МЧС.

Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель «Торн Хаус». pic.twitter.com/AV6yiSIXup — Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.

Неподалеку от отеля – семь полностью сгоревших автомобилей. На территории Ленинского района, где расположена гостиница, введен режим чрезвычайной ситуации.

Свидетели не отмечают сильного задымления, однако запах гари ощущается на расстоянии нескольких сотен метров от очага возгорания. Пожарные тушат огонь сверху, с лестниц.

Публикация от Ростов Автомобильный (@rostov_roads) Сен 21 2017 в 4:38 PDT

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения двух тел в ходе тушения пожара. По ее итогам будет принято процессуальное решение о возбуждении дела.