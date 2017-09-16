В жутком ДТП под Липецком погиб ребенок

На 267 километре автодороги Липецк – Елец в районе Частой Дубравы в Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля – LADA Kalina и Mazda, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД. Водитель и два пассажира отечественного автомобиля. среди которых был двухлетний ребенок, погибли. Водитель и два пассажира Mazda были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.