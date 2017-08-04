Названа причина аварии на шахте в Якутии

Руководство компании "Алроса" озвучило вероятную причину аварии на руднике "Мир" в Якутии. Причиной затопления шахты стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, передает URA.Ru. На момент ЧП на объекте находился 151 человек. 142 подняли на поверхность, поиски девятерых пропавших продолжаются.
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