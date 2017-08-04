Росгвардия взяла штурмом офис риелторов

В полицию обратились десятки жителей Нижнего Новгорода, которые пожаловались, что стали жертвой мошенничества, передает сайт НТВ.Ru. Агентство недвижимости обещало подыскать им отличное жилье, однако на деле отправляло по несуществующим адресам или в квартиры, которые никто не собирался сдавать. Бойцы Росгвардии нагрянули к риелторам в разгар рабочего дня. Следствие установило, что жертвами мошеннических операций стали 165 человек. Сумма ущерба оценивается в более чем один миллион рублей.