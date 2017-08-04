Плавучий остров нарушил движение судов под Вологдой

Транспортная полиция проводит проверку по факту нарушения движения судов по Волго-Балтийскому водному пути в Вологодской области, передает Flashnord. Сообщается, что 28 кораблей задержались из-за того, что на фарватер вынесло плавучий остров размерами 200 на 90 метров. Для ликвидации помехи была задействована спецтехника.

