В Саратове пойманы ушлые мошенники-"лизуны"

Саратовские полицейские задержали банду "лизунов". Мошенники использовали нестандартный метод обмана.

На кадрах видно, как злоумышленник обильно слюнявит купюру и засовывает ее в терминал банка. Затем "лизун" звонит в кредитную организацию с жалобой на то, что устройство зажевало деньги, а операция по зачислению не выполнена, и требует вернуть их ему, передает РЕН ТВ. На самом же деле банкомат выходил из строя, в то время как деньги оставались на руках ушлых мошенников.