Двухлетний ребенок погиб после падения с четвертого этажа

На улице Ленина в городе Горячий Ключ Краснодарского края из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал двухлетний ребенок, сообщает издание "Живая Кубань". Со слов очевидцев, скорая помощь приехала быстро, однако спасти малыша не удалось. По некоторым данным, он играл на подоконнике и облокотился на плохо закрепленную москитную сетку.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили информацию о гибели ребенка. По факту случившегося проводится проверка.