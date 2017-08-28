Расстрел депутата в Чечне попал на видео
Ролик был опубликован на YouTube. Судя по всему, Асхабова расстреляли из другого автомобиля во время обгона. Преступники использовали автоматическое оружие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, передает РЕН ТВ.
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