Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами

Из озера Медное в Ленинградской области выловили утопленницу, передает Flashnord. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница. Известно, что вместе с мужем она распивала спиртные напитки. По предварительным данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина пошла купаться и утонула. Однако процессуальное решение по этому делу будет принято с учетом медицинского судебного исследования тела. Сообщается, что на лице погибшей были обнаружены ссадины.
Дело о расправе над молодым человеком в парке Горького получило неожиданный поворот
Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий
Об этом сообщил экс-супруг известной певицы