В Уфе в машине взорвалась бомба

В припаркованной на Армавирской улице в Уфе Kia Rio сработало взрывное устройство. В поврежденном авто был обнаружен мужчина со множественными ранами в области нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали. Следствие полагает, что речь идет о покушении на убийство из личных или бытовых мотивов, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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