Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО

В следственном изоляторе Новокузнецка было обнаружено тело мужчины, который подозревается в убийстве школьницы, передает РИА ФАН. Преступление произошло еще зимой. По версии следствия, подозреваемый, проезжая мимо автобусной остановки на снегоходе, предложил 12-летней девочке подвезти ее. После этого он отвез ребенка к себе домой, изнасиловал, а затем вывез на горную выработку на окраине города и сбросил вниз, считает обвинение. Экспертиза показала, что причиной смерти школьницы стало падение с высоты.
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