Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку

Полиция Усть-Ильминска Иркутской области выясняет все обстоятельства ДТП, в котором погибла 70-летняя женщина, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что пенсионерка шла с внучкой по тротуару, когда на них наехал задействованный в дорожных работах каток. Ребенок не пострадал, а пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте. 57-летний водитель катка объяснил, что не заметил пешеходов. В МВД отметили, что сейчас его проверяют на наличие алкоголя в крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.