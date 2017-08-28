Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло

Утром 28 августа в частном пансионате на Авиационной улице в Красноярске произошел пожар. Согласно последним данным, в результате погибли три человека, 34 были эвакуированы. По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкающем к огражденной части дома престарелых. Уже оттуда огонь перекинулся на террасу и второй этаж самого пансионата. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", говорится в сообщении Следственного комитета. В рамках расследования также будет дана оценка действиям руководства учреждения, в должностные обязанности которых входило обеспечение пожарной безопасности.