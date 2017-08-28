Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

У одного из домов престарелых в Красноярске загорелась кровля, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительным данным, есть погибший. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий
Запись загадочного объекта была сделана с помощью регистратора МКС
Жительница Сургута отдыхала в Аланье
Фигуристка поделилась трогательным видео