Откусившего конечность верблюда накажет безрукий хозяин

У хозяина дома особенное хобби: он держит на участке экзотических животных, двух верблюдов и тигра. Соседи не жалуются.

Как предполагают в полиции, хозяин дома подошел к питомцам в пьяном виде. Верблюды – как и все животные – не переносят запах алкоголя, кроме того они по своей природе недружелюбны и жестоки плюс вооружены крепкими зубами в количестве 38 штук. "Корабль пустыни" ухватил зубами мужчину и откусил тому руку.

Врачи ничего не смогли поделать. Хотя в принципе руку пришить вполне возможно, но для этого нужен опытный микрохирург. Кроме того, оторванную конечность нужно правильно сохранить: как минимум, срочно обложить руку льдом, сообщает МК.

Сейчас мужчина находится в реанимации Щелковской больницы № 2. Его состояние стабильно.

В подмосковном ГУМВД проводят проверку по факту нападения верблюда на жителя деревни Медвежьи Озера Щелковского района. Специалисты ветеринарного надзора собираются обследовать верблюда. После этого эксперты будут принимать решение о дальнейшей судьбе попробовавшего человеческой крови животного. С другой стороны, долю своего питомца должен решать хозяин. Поэтому до возвращения владельца из больницы верблюд будет жить все на том же участке под наблюдением специалистов.