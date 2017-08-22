Откусившего конечность верблюда накажет безрукий хозяин
Как предполагают в полиции, хозяин дома подошел к питомцам в пьяном виде. Верблюды – как и все животные – не переносят запах алкоголя, кроме того они по своей природе недружелюбны и жестоки плюс вооружены крепкими зубами в количестве 38 штук. "Корабль пустыни" ухватил зубами мужчину и откусил тому руку.
Врачи ничего не смогли поделать. Хотя в принципе руку пришить вполне возможно, но для этого нужен опытный микрохирург. Кроме того, оторванную конечность нужно правильно сохранить: как минимум, срочно обложить руку льдом, сообщает МК.
Сейчас мужчина находится в реанимации Щелковской больницы № 2. Его состояние стабильно.
В подмосковном ГУМВД проводят проверку по факту нападения верблюда на жителя деревни Медвежьи Озера Щелковского района. Специалисты ветеринарного надзора собираются обследовать верблюда. После этого эксперты будут принимать решение о дальнейшей судьбе попробовавшего человеческой крови животного. С другой стороны, долю своего питомца должен решать хозяин. Поэтому до возвращения владельца из больницы верблюд будет жить все на том же участке под наблюдением специалистов.
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