Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку

Смертельный ураган в Москве Крушение самолета под Саратовом Эксклюзив Встреча Путина и Макрона Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
20:31
Российский ученый обнаружил город инопланетян
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
19:55
Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации
19:55
Жителям хрущевок покажут модели новых квартир
19:54
Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро
19:49
В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
18:59
Киев объявил Пушкина украинцем
18:54
В Зеленограде упавший шкаф насмерть задавил годовалого ребенка
18:37
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
18:24
Где отдохнуть в Европе за 40 тысяч рублей
18:21
Москвичей пригласили в прошлое
18:09
Что Гордон сделала с губами и щеками
18:07
Лучшие гаджеты для активного отдыха
17:57
Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот
17:57
"Стена скорби" поразила журналистов
17:55
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
17:54
Отчего плачет актер Владимир Машков
17:50
Как получить компенсацию за ущерб от урагана
17:49
Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху
17:38
До чего проституция может довести государство
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:25
Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
17:18
Сын о глубокой депрессии Домогарова
17:07
Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
16:53
Звездные любители крутых машин
16:45
В Подмосковье семьям погибших от урагана выплатят по миллиону
16:44
Российским врачам не хватает профессиональных навыков
16:33
В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины
16:22
Американцам советуют учить русский язык
16:20
Путин сломал ключицу после подножки священника
16:09
Дочь помогает Ирине Салтыковой вернуться к жизни
16:06
Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве
15:57
На юго-востоке Москвы неизвестный сжег пять автомобилей
15:51
Харламов и Асмус разъехались
15:41
Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи
15:41
Миллионам россиян грозит смерть от онкологии
15:33
Москвичей предупредили о новом урагане
15:08
Почему Елизавета Боярская скрывает сына
15:04
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
15:02
Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ
14:49
Открыта польза регулярного употребления кофе
14:49
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
14:48
Наталья Варлей пережила тяжелую утрату
14:44
ОНФ нашел в России 200 новостроек с дефектами
14:26
Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией
14:19
Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам
14:12
Хилькевич потолстела и стала неузнаваема
14:05
Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш
13:55
В Москве пройдет Fashion People Awards–2017
13:44
Самые долгожданные фильмы июня
13:42
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
13:35
В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей
13:29
Провокация отразилась на беременности Анисиной
13:05
Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево
12:58
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
12:53
Тело пенсионера 12 часов пролежало в подмосковной квартире
12:49
Собянин рассказал об ущербе от урагана-убийцы
12:43
Бывшего главу "Укрспирта" застрелили в Киеве
12:31
Путин преподал Трампу урок хороших манер
12:30
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
12:26
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
12:18
У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
12:17
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
12:03
Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора
11:55
Названа причина крушения самолета под Саратовом
11:38
Слова Путина в Париже вызвали возмущение Киева
11:17
Кафельниковой поставили неутешительный диагноз
11:04
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве
10:54
Задержанного из-за "Гамлета" мальчика ждет слава Шурыгиной
10:51
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
10:50
Раскаявшийся Пьер Нарцисс: Я мерзко оступился
10:46
В Польше Трампа посчитали заложником Путина
10:44
Губернатор Подмосковья уточнил число жертв смертельного урагана
10:25
Число жертв стихии в Москве возросло до 14
10:24
Дочь Ларисы Гузеевой сильно изменилась
10:06
В Петербурге лежавшее в машине тело нашли по запаху
10:04
Тереза Мэй решила быть капризной
09:46
При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный
09:40
Денис Мацуев рассекретил ребенка
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса лишила слуха премьер-министра
09:14
В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер
09:08
Бывший панамский диктатор умер в больнице
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:43
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
08:40
В Москве пересчитали пострадавших от смертельного урагана
08:40
Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами
08:30
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная
08:21
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
08:18
В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку
08:00
Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом
06:22
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от смертельного урагана в Москве
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Авто

Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку

Фото: GLOBAL LOOK press/Fabian von Poser
В ОАЭ на трассе между Дубаем и Рас-эль-Хаймой образовалась огромная пробка из-за того, что двум верблюдам приспичило заняться сексом прямо на проезжей части. Изумленные автомобилисты поспешили снять происходящее на камеру.
прочитано 421 раз

Как видно на записи, животные предавались любви прямо посреди трассы, нисколько не обращая внимание на проезжающие мимо машины. И даже то, что водители отчаянно громко сигналили, не смогло отвлечь их от увлекательного процесса. 

По словам одного из очевидцев, за два года жизни в ОАЭ он ни разу не видел подобное, передает Daily Mail. "У людей может сложиться определенное мнение о том, что такое арабские страны, но это все же редко встречается", – отметил другой водитель. 


Автор: Светлана Сидорчук30 мая 2017, 19:21

комментарии

Политика

Путин преподал Трампу урок хороших манер
Тереза Мэй решила быть капризной
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
В Польше Трампа посчитали заложником Путина

Шоу-бизнес

Петренко перед смертью ударил и выгнал дочь
Кети Топурию развели с мужем
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
Что Гордон сделала с губами и щеками

Проишествия

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве

Lifestyle

Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Самые долгожданные фильмы июня
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Шоу-бизнес

63-летняя Вайкуле живет с 20-летним

Певица признается, что просто влюбилась
Шоу-бизнес

Хилькевич потолстела и стала неузнаваема

Актриса ввергла в шок своими изменениями во внешности
Шоу-бизнес

Отчего плачет актер Владимир Машков

Попадая в родной город, он испытывает чувство ностальгии
Шоу-бизнес

Сын о глубокой депрессии Домогарова

Александр Домогаров-младший прокомментировал слухи о затворничестве актера

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Известный театрал умер на юбилейном банкете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru