Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку

В ОАЭ на трассе между Дубаем и Рас-эль-Хаймой образовалась огромная пробка из-за того, что двум верблюдам приспичило заняться сексом прямо на проезжей части. Изумленные автомобилисты поспешили снять происходящее на камеру.

Как видно на записи, животные предавались любви прямо посреди трассы, нисколько не обращая внимание на проезжающие мимо машины. И даже то, что водители отчаянно громко сигналили, не смогло отвлечь их от увлекательного процесса.

По словам одного из очевидцев, за два года жизни в ОАЭ он ни разу не видел подобное, передает Daily Mail. "У людей может сложиться определенное мнение о том, что такое арабские страны, но это все же редко встречается", – отметил другой водитель.



