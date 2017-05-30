Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку
Как видно на записи, животные предавались любви прямо посреди трассы, нисколько не обращая внимание на проезжающие мимо машины. И даже то, что водители отчаянно громко сигналили, не смогло отвлечь их от увлекательного процесса.
По словам одного из очевидцев, за два года жизни в ОАЭ он ни разу не видел подобное, передает Daily Mail. "У людей может сложиться определенное мнение о том, что такое арабские страны, но это все же редко встречается", – отметил другой водитель.
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