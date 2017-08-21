Ребенок утонул в сауне из-за любовной интрижки матери

Страшная трагедия произошла в городе Нижнекамске. Семилетний мальчик утонул в бассейне сауны, пока его мать развлекалась с любовником.

Как сообщает Следственный комитет по Республике Татарстан, в день трагедии 31-летняя жительница Нижнекамска пошла вместе с семилетним сыном в торговый центр покупать ему ранец к 1 сентября. В магазине женщина встретила своего знакомого, после чего все втроем они пошли в сауну.

После употребления алкоголя мать мальчика уединилась с мужчиной, оставив ребенка одного. При этом, женщина проигнорировала предупреждение администрации о том, что вода в бассейне глубокая и холодная.

Через некоторое время мать обнаружила ребенка лежащим на дне бассейна. Экспертиза установила, что мальчик пробыл под водой от 10 минут до получаса.

В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".

Устанавливается местонахождение матери погибшего. По данным следствия, женщина воспитывает еще четверых несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Крыму, на детской площадке во дворе дома, погиб восьмилетний мальчик. Ребенок скончался после того, как на него упали качели.Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но спасти пострадавшего не удалось, передает. Мальчик умер в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.