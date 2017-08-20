Под Волгоградом ребенка насмерть засыпало песком

В одном из населенных пунктов Старополтавского района Волгоградской области трехлетний мальчик погиб в песчаном овраге, передает ТАСС. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, ребенок играл там вместе с сестрами без присмотра родителей. Во время игры дети залезли в выкопанное углубление, когда произошло обрушение верхней части насыпи. Девочки успели выбраться, мальчик был завален. Сестры бросились за помощью к взрослым. К моменту, когда ребенка откопал его отец, он провел под завалом около получаса. Его доставили в больницу, однако врачам спасти мальчика не удалось.