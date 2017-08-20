В Крыму молния убила советника министра

Во время ужасающего разгула стихии в Крыму, который сопровождался громом, молниями, ливнем, потопом и сходом сели, от удара молнией погибло несколько человек. По информации сайта "Комсомольская правда", одной из жертв стихии был советник министра здравоохранения России Игорь Ланской. Погибший находился в Генуэзской крепости, когда началась гроза. По словам очевидцев, у него зазвонил телефон и в тот момент, когда он решил ответить, ударила молния. Ранее в Минздраве сообщили о гибели Игоря Ланского в результате несчастного случая, без уточнения обстоятельств произошедшего.