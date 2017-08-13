В Петербурге теплоход протаранил набережную

В Санкт-Петербурге в ночь на 13 августа теплоход врезался в набережную. Происшествие случилось недалеко от Дворцового моста, о столкновении рассказал пассажир прогулочного судна.

"На борту возникла небольшая паника. Оказалось, что спасательных жилетов на борту для пассажиров нет", – цитирует его "Фонтанка". По факту происшествия проводится проверка. Полицейским не удалось найти повреждения на корпусе теплохода.

