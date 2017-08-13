В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил француженку

В Курортном районе Петербурга 12 августа погибла туристка из Франции Мария Букарю. Женщину сбило маршрутное такси.

Водитель отъезжал от остановки и не заметил женщину, которая стояла у передней части микроавтобуса. В результате аварии путешественница получила множественные переломы, у нее началось внутреннее кровотечение. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось, передает Пятый канал.