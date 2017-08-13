На Байкале погиб британский турист

На берегу Байкала в районе поселка Листвянка было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший является туристом из Великобритании.
Сотрудники местного управления Следственного комитета предполагают, что путешественник сорвался с обрыва и умер от полученных травм. По факту происшествия проводится проверка.
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