На Байкале погиб британский турист

На берегу Байкала в районе поселка Листвянка было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший является туристом из Великобритании.

Сотрудники местного управления Следственного комитета предполагают, что путешественник сорвался с обрыва и умер от полученных травм. По факту происшествия проводится проверка.