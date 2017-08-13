Умерла звезда "Бандитского Петербурга" Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой "Дом-2" Эксклюзив

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В Ингушетии неизвестные расстреляли полицейского

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В Назрановском районе Ингушетии в ночь на 13 августа погиб заместитель начальника патрульно-постовой службы Малгобек Тамбиев. Неизвестные обстреляли его автомобиль на дороге.

В результате происшествия получила ранения девочка 2009 года рождения. Введен план "Перехват". По предварительным данным, злоумышленники передвигаются на белом автомобиле Lada Priora, передает "Интерфакс".

Автор: Евгений Мышко13 августа 2017, 11:05

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