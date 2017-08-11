Под Москвой депутат на внедорожнике сбил байкера

В подмосковном Краснозаводске внедорожник Toyota Highlander сбил мотоциклиста. По предварительным данным, при повороте налево автомобиль не пропустил ехавшего прямо байкера.
После столкновения мотоциклист пролетел несколько метров. В настоящее время он госпитализирован. Как сообщает паблик Mash, за рулем внедорожника находился 43-летний местный депутат Роман Старков.
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