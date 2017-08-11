Гниющие тела двух пропавших мужчин нашли в Подмосковье

В Подмосковье найдены тела двух мужчин. Гниющие трупы лежали в километре от животноводческой фермы в деревне Софьино Раменского района, передает "360".
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. Личности погибших установлены. Как рассказала жена одного из погибших, в конце июля ее супруг с приятелем уехали на машине, и не вернулись. Позже автомобиль пропавшего нашли в лесополосе недалеко от поселка Ступино, машина была полностью выгоревшей.
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