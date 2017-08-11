Под Петербургом токарь попался на хранении патронов

Возле одного из домов на площади Свободы в городе Сестрорецке Ленинградской области был задержан токарь одного из предприятий. Во время обыска на его рабочем месте обнаружили свыше 20 патронов времен Великой Отечественной войны различного калибра, порох и составная часть снаряда, передает Flashnord. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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