Александр Ремига: Бизнесу выгодно работать с программами переселения

Федеральная программа переселения россиян из ветхого и аварийного жилья заканчивается летом текущего года. Пока не решен вопрос ее продления, поэтому передовые регионы самостоятельно находят пути реализации дорогостоящего проекта: привлекают частных инвесторов. Среди регионов-отличников – Орловская область, Татарстан, Нижегородская область.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в России была принята в 2013 году. Под нее попали дома, которые к 2012 году были признаны таковыми. Пока не решен вопрос о продлении программы (она заканчивается 1 сентября 2017 года), но для многих регионов он критически важен. Ведь речь идет о финансировании, а некоторые субъекты страны не смогут обеспечить программу за собственный счет, считает зампред правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.



Текущая программа по расселению – не первая такого рода: по всей стране достаточно домов, которые признаются ветхими. Это и коммунальные дома, построенные после войны в 1950-х годах, и так называемые хрущевки. В целом, согласно программе, ветхим жильем считаются дома, конструкция которых на 70% повреждена (изношена, деформирована). В таких домах не работает вентиляция или водопроводные коммуникации, то есть "летом жарко, дышать невозможно, зимой – не согреться".

Недавно Счетная палата провела исследование по выполнению федеральной программы: результаты показали, что в 2014-2016 годы было расселено 8,1 миллиона квадратных метров (порядка 520 тысяч человек), то есть 73% от установленных правительством показателей. Минстрой даже начал штрафовать регионы за срывы реализации программы. Начиная с 2014 года, согласно законам, субъекты федерации должны платить за нарушение установленных сроков. По данным Счетной палаты России, только за 2014-2015 годы 46 регионов должны вернуть в бюджет более 0,5 миллиарда рублей в федеральную казну. Среди таких регионов – Архангельская, Тверская и Ивановская области, Коми и Карелия, Забайкальский край.

В то же время 37 регионов работали с опережением графика: в Татарстане, Белгородской, Брянской, Владимирской, Орловской, Нижегородской областях, Хабаровском крае и ряде других уже расселили 100% признанных до 2012 года аварийными домов. Сегодня эти субъекты Федерации уже пытаются решить вопросы будущего: если не будет продолжено бюджетное финансирование, то нужно заинтересовать частных инвесторов для решения вопроса о переселении домов, которые признаются ветхими после 2012 года.

"Последние два года мы были в пятерке лидеров по реализации проекта по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Сейчас, насколько я знаю, Минстрой исследует ситуацию в регионах: надо ли продлевать программу, справятся ли региона самостоятельно", – говорит Александр Ремига. По его мнению, продлевать надо: информации Росстата по изношенности домов в России указывает на то, что в ближайшие пять лет, может появиться 50-100 тысяч квадратных метров жилья, которые могут быть признаны аварийными.

Даже у регионов-отличников могут возникнуть проблемы с дальнейшей реализацией программы по расселению жилья. Потребуется несколько миллиардов рублей для ее продолжения. Один из лидеров – Татарстан – считает, что средства на расселения у республики есть: по словам главы региона Рустама Минниханова, продолжать расселение можно и за свой счет. Но не все регионы получают налоги от нефтяных компаний. Многим приходится обходится без "нефтяной иглы".

По словам Александра Ремиги, без пролонгации федеральной программы по расселению из ветхого жилья, некоторым субъектам решить проблему практически не возможно. Но выход может быть за счет привлечения частных инвесторов. "Год назад мы приняли в области новые правила застройки. Они стали выгодны как частным компаниям, так и бюджету Орловской области", – отметил он.

Суть программы в том, чтобы договориться с застройщиками о реновации территории, где было ветхое жилье, с условием, что переселяемым семьям будет предоставлено жилье в том же районе, с условиями, минимум не хуже, чем они имеют сейчас. Учитывая, что часто речь идет о переселении не одного дома, а группе домов в квартале, то застройщикам это выгодно: они могут построить вместо пятиэтажек дома большего габарита. Да и областной бюджет от этого выигрывает: разница между оценкой стоимости территории и затратами на переселение идет в муниципальную казну. "На примере нашей области мы видим, что инвесторам такая программа интереса", – говорит Александр Ремига.

Создание ГЧП (государственно-частного партнерства) является сегодня одной из самых перспективных тем для реализации масштабных проектов. Пока не все регионы решают предоставить хорошие условия для частных инвесторов, но практика показывает, что ГЧП позволяет существенно экономить бюджетные средства.