При пожаре на нефтяной скважине в ХМАО пострадали люди

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа на нефтяной скважине структурного подразделения "Роснефти" произошел пожар, передает Life.ru. Сообщается, что в результате пострадали восемь человек, все они госпитализированы с травмами различной тяжести. Спасатели ведут борьбу с огнем. По информации Министерства энергетики России в операции по тушению пожара принимает участие аварийная спасательная военизированная часть.
Прокуратура уже начала проверку произошедшего, передает URA.Ru. Известно название дочерней компании "Роснефти", которой принадлежит скважина – "Варьеганнефтегаз". По данным прокуратуры, возгорание произошло на кустовой площадке №50 на территории нефтегазоконденсатного Ван-Еганского месторождения АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие".
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