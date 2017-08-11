При пожаре на нефтяной скважине в ХМАО пострадали люди

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа на нефтяной скважине структурного подразделения "Роснефти" произошел пожар, передает Life.ru. Сообщается, что в результате пострадали восемь человек, все они госпитализированы с травмами различной тяжести. Спасатели ведут борьбу с огнем. По информации Министерства энергетики России в операции по тушению пожара принимает участие аварийная спасательная военизированная часть.

Прокуратура уже начала проверку произошедшего, передает URA.Ru. Известно название дочерней компании "Роснефти", которой принадлежит скважина – "Варьеганнефтегаз". По данным прокуратуры, возгорание произошло на кустовой площадке №50 на территории нефтегазоконденсатного Ван-Еганского месторождения АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие".