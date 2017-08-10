В Москве молдаванин избил прохожего самокатом

Уроженец Молдавии избил незнакомого мужчину самокатом. Происшествие произошло на юго-востоке Москвы. Нападавший уже задержан полицией.

"В ходе розыска полицейские задержали 47-летнего уроженца Молдавии, работающего в столице плотником. Мужчину изобличили в совершении преступления и возбудили против него уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести", – сообщает агентство новостей "Москва".



Потерпевший госпитализирован. У него диагностированы множественные переломы, в том числе скуловой кости.



