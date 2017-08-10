Пришедший трудоустраиваться мужчина узнал о своей смерти

В Калининграде 41-летний мужчина 13 лет числился умершим. О своем статусе он узнал, когда пришел трудоустраиваться, передает FlashNord.
Как пояснили в региональной прокуратуре, при подаче работодателем отчетности в Пенсионный фонд оказалось, что лицевой счет калининградца закрыт на основании информации ЗАГСа о смерти мужчины в августе 2004 года. Чтобы вернуться "к жизни" мужчина обратился к правоохранителям.
Прокуратура установила, что в июле 2004 года в больницу с улицы в тяжелом состоянии был доставлен мужчина без документов. Он назвал свои данные, которые полностью совпали с данными заявителя. Позже больной скончался. В результате ошибочного внесения сведений о персональных данных и возникла путаница.
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