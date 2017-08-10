Путину пожаловались на судей питерского арбитража

Жалоба на сотрудников арбитражных судов Санкт-Петербурга направлена Владимиру Путину. Представители южнокорейской компании указывают на грубые нарушения, допущенные судьями, из-за которых фирма не может взыскать долги за поставленное оборудование.

Обращение дистрибьютора иностранной компании направлено президенту России Владимиру Путину и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. В послании указано, что их контрагент – "ФСК ЕЭС" - пользуется поддержкой в судебных спорах благодаря связям с зампредом Арбитражного суда.

Компания "Эйч Ди Энерго", которая является официальным дистрибьютором южнокорейского концерна Hyundai Heavy Industries/Electro Electric Systems (HHI) – мирового лидера в области производства электротехнического оборудования, обратилась к Владимиру Путину, петербургской Квалификационной коллегии судей, председателям Арбитражного суда Северной столицы, 13-го арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Западного округа с жалобой на действия судей из этих судов. Кроме того, аналогичные обращения переданы и уже приняты в Совете судей России, Высшей квалификационной коллегии судей России и Верховном суде – на имя Вячеслава Лебедева.

В своем письме, как пишет портал Pravo.ru, представители компании утверждают, что судьи трех инстанций Петр Михайлов, Татьяна Кашина, Елена Жиляева, Наталья Полубехина, Галина Бурматова, Ольга Журавлева и Лариса Мунтян принимают решения, противоречащие правоприменительной практике по аналогичным делам.

Речь идет о споре по вопросу взыскания долгов в рамках дела №А56-45671/2015. Заявители считают, что выводы судей при оценке доказательств были не обоснованы.

Судьи считают, что зачет встречных требований может подтверждаться "уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора" и "актом сверки расчетов". В свою очередь "Эйч Ди Энерго" поясняет, что в перечисленных документах нет ни слова о зачете требований.

Такие выводы служителей Фемиды привели к тому, что дистрибьютор южнокорейского концерна не смог взыскать 43 миллиона рублей долга с "ФСК ЕЭС". Заявители считают, что такие судебные решения "создают почву для объективных сомнений в компетентности, добросовестности, независимости и беспристрастности судьей, подрывают авторитет судебной системы России и негативно сказываются на единстве судебной практики".

В "Эйч Ди Энерго" полагают, что "ФСК ЕЭС" пользуется поддержкой со стороны арбитражных судов всех инстанций и в рамках рассмотрения других дел. Заявители утверждают, что на рабочих совещаниях руководящий состав "ФСК ЕЭС" и ее сотрудники якобы неоднократно говорили, что в судах Северо-Западного округа они могут решить любой вопрос, намекая на связь с зампредом Арбитражного суда Андреем Филипповым.

Дистрибьютор южнокорейского концерна не требует пересмотра уже принятых актов, но хочет, чтобы дальнейшее рассмотрение дела было справедливым, законным и беспристрастным. Напомним, спор "ФСК ЕЭС" и "Эйч Ди Энерго" касается почти 43 миллионов рублей, которые, по утверждениям дистрибьютора иностранной компании, были не выплачены ей за поставки электрооборудования. В "ФСК ЕЭС" говорят, что рассчиталась с истцом взаимозачетом встречных требований. Судьи трех инстанций поддержали эту позицию и вынесли решения в пользу ответчика, отказав в удовлетворении исковых требований.