По Петрозаводску бродит голодный медвежонок

Сотрудники управления охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики Карелия разыскивают в Петрозаводске медвежонка, передает Flashnord. Местные жители замечают лесного обитателя в разных районах. "Это полуторагодовалый медвежонок, который уже давно бродит в окрестностях города", – рассказал сотрудник управления Иван Берников.

Специалисты считают, что зверь вышел в город от голода, но подкармливать его не следует. "Медвежонок не опасен. При случайной встрече с ним не стоит бежать, пугаться, делать резких движений. Тем более не следует его подкармливать: животное быстро к этому привыкнет и может начать нападать на прохожих, требуя еду, и отнимать сумки", – заметил Иван Берников. Когда его поймают специалисты, то накормят и вывезут в лес подальше от населенных пунктов.

