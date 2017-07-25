Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
Бесхозную сумку на борту самолета, прибывшего во Владивосток из Москвы, обнаружил работник одной из авиакомпаний. При осмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили дорогой мобильный телефон, планшет и два миллиона рублей.
Никаких документов внутри не было, но правоохранители все же нашли владельца вещей. Им оказался 53-летний житель Приморского края. К тому моменту он уже покинул аэровокзальный комплекс и отправился домой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В дежурной части незадачливый пассажир рассказал, что инцидент произошел из-за сильной усталости. Покинув самолет, мужчина сразу пошел к встречавшим его родственникам, забыв о сумке. Он поблагодарил стражей порядка за возврат имущества в целости и сохранности.
Добавим, что с любителями путешествовать самолетом происходят и более неприятные ситуации, которые не всегда оканчиваются в их пользу. Как писали Dni.Ru, 2 июля пассажирке авиакомпании S7 продали билет на несуществующее место в лайнере Барселона – Москва.
По словам Марины Котельниковой, ее муж должен был лететь в бизнес-классе, а она – в экономклассе. Уже на борту россиянка узнала, что места 35А в самолете нет. Ей пришлось выйти и приобрести билет на следующий рейс.
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