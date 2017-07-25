Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона

Сотрудники транспортной полиции Владивостока вернули невнимательному пассажиру два миллиона рублей. Житель Приморского края не заметил пропажи.

Бесхозную сумку на борту самолета, прибывшего во Владивосток из Москвы, обнаружил работник одной из авиакомпаний. При осмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили дорогой мобильный телефон, планшет и два миллиона рублей.

Никаких документов внутри не было, но правоохранители все же нашли владельца вещей. Им оказался 53-летний житель Приморского края. К тому моменту он уже покинул аэровокзальный комплекс и отправился домой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурной части незадачливый пассажир рассказал, что инцидент произошел из-за сильной усталости. Покинув самолет, мужчина сразу пошел к встречавшим его родственникам, забыв о сумке. Он поблагодарил стражей порядка за возврат имущества в целости и сохранности.

Добавим, что с любителями путешествовать самолетом происходят и более неприятные ситуации, которые не всегда оканчиваются в их пользу. Как писали Dni.Ru, 2 июля пассажирке авиакомпании S7 продали билет на несуществующее место в лайнере Барселона – Москва.

По словам Марины Котельниковой, ее муж должен был лететь в бизнес-классе, а она – в экономклассе. Уже на борту россиянка узнала, что места 35А в самолете нет. Ей пришлось выйти и приобрести билет на следующий рейс.