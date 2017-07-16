Авиакомпании оштрафовали за задержки рейсов в Москве

В 2017 году к ответственности за задержки вылетов из столичных аэропортов были привлечены к ответственности семь авиакомпаний, передает ТАСС. Прокуроры ежедневно контролируют ситуацию с задержками и отменами рейсов и проверяют соблюдение прав пассажиров. В большинстве случаев причиной более поздних вылетов становятся погодные условия, однако в ряде случаев – техническое состояние или отсутствие резервных самолетов. К ответственности были привлечены "Аэрофлот", "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, АК "РусЛайн" и авиапредприятие "Газпром авиа".