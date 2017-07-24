Подробности скандальной истории с перевозившей наркотики школьницей

С поезда в Самаре сняли 14-летнюю девочку из-за найденных у нее наркотиков и алкоголя. Школьница ехала на поезде из Мурманска в детский лагерь.

Ясность в резонансную историю внес старший помощник главы Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Дмитрий Захаров. Он подтвердил информацию о том, что у девочки были обнаружены наркотические средства.

По его словам, она получила их от своего знакомого. "Изъятое количество невелико", – цитирует Захарова РИА Новости. Он отметил, что уголовное дело из-за наркотиков возбуждаться не будет. По предварительным данным следствия, изъятым запрещенным веществом является амфетамин.

"Была проанализирована информация о якобы оказания девочкой секс-услуг. По нашим данным, такого факта не было. Сама девочка об этом не говорила", – заявил Дмитрий Захаров. "Мы считаем, что СМИ исказили факт", – заключил он.

Отметим, 22 июля портал 63.ru опубликовал материал, основанный на информации начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Аллы Нечесовой. Она рассказала, что 14-летнюю девочку, ехавшую в лагерь в Самарскую область, уличили в краже золотых колец у сопровождающей.

Во время осмотра вещей подростка сотрудники правоохранительных органов также нашли несколько бутылок водки и коньяка, а также амфетамин. "Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам, праздник без выпивки – не праздник", – говорила Нечесова.

Также она отмечала, что наркотики девочке дал в качестве оплаты мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги. Школьницу уже отправили домой в Мурманск.