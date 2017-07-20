Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея

Директор магазина спортивного питания отказал кандидату в трудоустройстве на основании его сексуальной ориентации и отсутствия необходимых деловых качеств. Несостоявшийся продавец решил отстоять свои права в суде.

По словам директора магазина спортивного питания "Хардкор" Андрея Чистякова, кандидат на должность продавца-консультанта Эдуард получил отказ в трудоустройстве отнюдь не потому, что он активист местного ЛБГТ-сообщества. На самом деле несостоявшийся продавец слишком худой, не интересуется спортом и не обладает необходимыми специальными знаниями.

"Эдуарду я вполне четко сказал, что отказываю, так как он не обладает никакими знаниями, что он никак не дружит со спортом и его внешний вид абсолютно не подходит. Тем более надо понимать, что он признал, что является активистом ЛГБТ-сети, и я его не зря спросил, были ли у него конфликты на предыдущей работе. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель", – цитирует директора магазина издание Лента.Ru.



Защитить свои права ЛБГТ-активист решил в суде. Иск основывается на письменном отказе кадровиков "Хардкора", где кроме прочих причин есть ссылка на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних: товары в магазине не маркированы "18+". Теперь Эдуард требует выплатить ему компенсацию плюс компенсировать моральный вред.

"Я не злостный работодатель, приверженный гомофобии, и нормально отношусь ко всем людям. Эдуард же не так меня понял или просто захотел "денег поднять", – прокомментировал Чистяков иск. По словам директора магазина, за собой он никакой вины или нарушения закона не видит.

Кто прав – директор или несостоявшийся продавец – предстоит решать суду. 24 июля состоится первое заседание Первомайского суда города Омска по этому делу.