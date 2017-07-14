На Ямале реку затопило нечистотами

Прокуратура установила, что сточные воды Салехарда сбрасывались в реку Вась-Юган практически без очистки, передает URA.RU. На кадрах с места событий видно, что нечистоты буквально заполнили водоем, однако доказывать факт загрязнения пришлось в суде.

Превышение нормативов содержания вредных веществ в воде было признано в судебном порядке 11 июля 2017 года. Государственный обвинитель потребовал обязать компанию "Салехардэнерго" обеспечить сброс очищенных сточных вод и признать действия предприятия незаконными. Суд эти требования удовлетворил.