Молодежь наказала сапожника за издевательство над бомжом

Сотрудник сапожной мастерской армянской национальности надругался над бездомным жителем Якутии, испачкав ему лицо черной краской из баллончика. Местная молодежь решила найти и наказать обидчика.

Юные жители Якутии нашли хозяина сапожной лавки и потребовали объяснить инцидент с бездомным, передает FlashSiberia. Он заявил, что не может конкретно рассказать, что именно произошло в день оскорбления бомжа, так как его четыре дня не было в городе. Тем не менее, мужчина извинился за действия своих работников.

Также молодежь нашла предполагаемого автора провокационного ролика. Жители Якутии потребовали от него на камеру извиниться перед бездомным, а также совершили над ним самосуд. Бойцы за справедливость испачкали ему лицо черной краской из баллончика так же, как он сделал это с бездомным.

В то же время председатель Союза армян Якутии Андраник Навоян назвал поступок сапожника "идиотским" и отметил, что "нормальный человек так бы не стал делать". "Единственное, что мы сейчас можем сделать, – морально осудить его. Будь у нас больше полномочий, мы бы сразу дали ему чемодан в руки, отправили обратно на родину и запретили пускать в Россию", – рассказал глава организации.

Между тем первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества республики Иван Луцкан пояснил, что эту ситуацию необходимо рассматривать не как межнациональный конфликт, а как проявление предвзятого отношения к положению человека. "Здесь речь идет именно о воспитании, культуре отношения к личности. Никто не заслуживает такого отношения – независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса", – считает он.

Напомним, в феврале 2017 года водитель внедорожника сбил трех пешеходов на тротуаре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы происшествия вытащили автомобилиста из машины и избили его. Мужчина чуть не стал жертвой самосуда – через некоторое время прохожие обнаружили его в луже крови.