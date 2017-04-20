Уральца избили за издевательство над сыном

В Екатеринбурге прохожие заступились за четырехлетнего мальчика, которого избивал пьяный отец. Один из них решил проучить агрессивного папашу.

Очевидцы происшествия опубликовали видео в Сети. Мужчина вместе с ребенком шел по тротуару и вдруг ни с того ни с сего принялся поднимать сына и с силой бросать об асфальт.

Один из прохожих отвлек его, а проезжавший мимо велосипедист остановился и отправил дебошира в нокаут. Свидетели вызвали скорую помощь, малыша и его отца доставили в разные больницы, сообщает Life.ru.

Врачи подозревают, что мальчик получил черепно-мозговую травму: у него зафиксировали ушиб подбородка и мягких тканей теменной области. Малыша забрала из больницы мать. По ее словам, ребенок просто выпал из рук отца.

Злоумышленнику обработали раны в приемном отделении, откуда он сбежал до приезда полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность: агрессивным отцом оказался екатеринбуржец 1977 года рождения.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя, работающего электромехаником в одной из коммерческих организаций", – заявил старший помощник главы ведомства Александр Шульга. Задержанному будет предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего".