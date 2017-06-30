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Круизным лайнерам облегчают заход в порты России

Фото: wikipedia.org
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе поездки в Петропавловск-Камчатский приняла участие в старте работы нового морского вокзала. Депутат также проинспектировала, как в порту впервые принимают и оформляют иностранное круизное судно. Законодатель отметила, что раньше Дальний Восток не воспринимался как территория роста через развитие круизного судоходства и добавила, что снятие административных барьеров на пути развития круизного судоходства продолжится.
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Как заявила Ирина Яровая, депутаты намерены вместе с правительством работать над вопросом максимального снятия административных барьеров в этой сфере. По ее словам, уже действует упрощенные формы получения виз и паспортного контроля. "Сейчас важно, чтобы все это было максимально качественно реализовано и удобно для людей, – подчеркнула она. – Мы сегодня делаем максимально благоприятные условия, чтобы и иностранные, и наши туристы, чувствовали себя на Дальнем Востоке желанными гостями".

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Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"

Вице-спикер Госдумы отметила, что запросы иностранных компаний на заход судов в порты округа и Камчатки в частности, подтверждают, что решение о разработке и принятии закона о круизном судоходстве было своевременным. В настоящее время, по словам депутата, нижняя палата парламента и Минтрансом прорабатывают вопрос стандартизации маршрутов для круизного судоходства, "чтобы бизнес мог планировать свою работу, был уверен, что планы не изменятся и формировать свой туристический пакет". Это будет выгодно и властям, которые будут понимать объем турпотока и исходя из этого, будут развивать инфраструктуру.

Ирина Яровая. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

26 июня в Петропавловске-Камчатском новый морской вокзал принял первое за последнюю четверть века круизное судно. Ранее, отмечает ТАСС, из- за отсутствия необходимых пирсов швартовка судов такого класса к берегу была невозможна, и кораблям приходилось оставаться на рейде. Таким образом, фактически начали работать морские ворота Камчатки. Благодаря созданию более комфортных условий для круизного судоходства региональные власти планируют увеличить туристический поток с 60 до 100 тысяч человек в год, а в перспективе до 800 тысяч. Поскольку Петропавловск-Камчатский в советские годы был закрытой для посещения иностранцев территорией, фактически, порт принял иностранный лайнер впервые.

Напомним, в июле 2016 года вступил в силу закон, предусматривающий упрощение правил захода иностранных круизных судов в российские порты. Ирина Яровая разработала базовый законопроект по развитию круизной деятельности на Дальнем Востоке. Принятый Госдумой закон позволяет в полной мере задействовать туристический и экономический потенциалы Камчатки, в том числе, для иностранных туристов и снимает барьеры на пути развития круизного туризма.

Автор: Денис Попов30 июня 2017, 10:47

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