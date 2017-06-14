Водителей будут сажать в тюрьму за непропуск скорой

Водителей, не пропустивших скорую помощь, хотят наказывать лишением прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, автохамам будет грозить тюрьма, если из-за их действий врачи не успеют вовремя добраться до пациента и он умрет.

Проект изменений в Правила дорожного движения внесла на рассмотрение Госдумы вице-спикер Ирина Яровая. Соавторами выступили депутаты комитета по госстроительству, пишет газета "Известия". Составители документа хотят увеличить штрафы за непропуск скорой.

Согласно их инициативе, если действия автохама не имели серьезных последствий, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За причинение вреда средней тяжести предлагается ввести штраф в размере 40 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов либо исправительные работы сроком до одного года.

Если из-за водителя, отказавшегося уступить дорогу скорой, врачи не успеют оказать пациенту помощь, и он умрет, автохама могут посадить в тюрьму на четыре года. Для этого предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Документ поддержали в правительстве и Верховном суде.

По словам экспертов, в ситуации с непропуском спецтранспорта важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Также в законопроекте не оговаривается, как действовать, если уступить дорогу не получается по объективным причинам – например, из-за пробки. Напомним, что пока непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в размере 500 рублей, либо лишением прав от одного до трех месяцев.