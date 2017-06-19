Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды

Ударив супругу, мужчина тут же случайно наткнулся на кухонный нож. Острый предмет в руках женщины оказался непреднамеренно.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против жительницы Нижнего Новгорода, которая зарезала своего супруга во время семейной ссоры. Женщина утверждает, что трагедия произошла случайно.

Причиной ссоры подозреваемая 34-летняя нижегородка назвала вкусовые пристрастия своего супруга. Еда, приготовленная им к ужину, женщине показалась пересоленной. Супруга сделала мужу замечание, критика тому не понравилась, слово за слово – разгорелся семейный скандал.

"Обидевшись, супруг повел себя неадекватно, в том числе ударил ее. Якобы муж получил ранение в грудь, наткнувшись на находящийся в ее в руках нож" – сообщили в региональном следственном комитете.

Прибывшие на место происшествия медики не успели спасти раненого. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых скончался 33-летний нижегородец. Мера пресечения подозреваемой будет избрана в ближайшее время. Вероятно, ей будет предъявлено обвинение по первой части 105 статьи Уголовного кодекса России (убийство). Расследование продолжается.