Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против жительницы Нижнего Новгорода, которая зарезала своего супруга во время семейной ссоры. Женщина утверждает, что трагедия произошла случайно.
Причиной ссоры подозреваемая 34-летняя нижегородка назвала вкусовые пристрастия своего супруга. Еда, приготовленная им к ужину, женщине показалась пересоленной. Супруга сделала мужу замечание, критика тому не понравилась, слово за слово – разгорелся семейный скандал.
"Обидевшись, супруг повел себя неадекватно, в том числе ударил ее. Якобы муж получил ранение в грудь, наткнувшись на находящийся в ее в руках нож" – сообщили в региональном следственном комитете.
Прибывшие на место происшествия медики не успели спасти раненого. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых скончался 33-летний нижегородец. Мера пресечения подозреваемой будет избрана в ближайшее время. Вероятно, ей будет предъявлено обвинение по первой части 105 статьи Уголовного кодекса России (убийство). Расследование продолжается.
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