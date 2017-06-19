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Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Ударив супругу, мужчина тут же случайно наткнулся на кухонный нож. Острый предмет в руках женщины оказался непреднамеренно.
прочитано 436 раз

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против жительницы Нижнего Новгорода, которая зарезала своего супруга во время семейной ссоры. Женщина утверждает, что трагедия произошла случайно. 

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Причиной ссоры подозреваемая 34-летняя нижегородка назвала вкусовые пристрастия своего супруга. Еда, приготовленная им к ужину, женщине показалась пересоленной. Супруга сделала мужу замечание, критика тому не понравилась, слово за слово – разгорелся семейный скандал. 

"Обидевшись, супруг повел себя неадекватно, в том числе ударил ее. Якобы муж получил ранение в грудь, наткнувшись на находящийся в ее в руках нож" – сообщили в региональном следственном комитете.

Прибывшие на место происшествия медики не успели спасти раненого. Теперь  следователям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых скончался 33-летний нижегородец. Мера пресечения подозреваемой будет избрана в ближайшее время. Вероятно, ей будет предъявлено обвинение по первой части 105 статьи Уголовного кодекса России (убийство). Расследование продолжается.

Автор: Алексей Минин19 июня 2017, 13:53

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