Полицейские во время погони насмерть сбили школьника

Уходя от преследователей, трое юных скутеристов совершили неосторожный маневр. Один из школьников не удержался в седле и угодил под колеса полицейского автомобиля.

Трагедией закончилась погоня сотрудников дорожной полиции за школьниками, втроем "оседлавшими" скутер. В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили, что один подросток упал с мотоцикла и попал под колеса автомобиля ГИБДД.

"Ночью 13 июня 2017 года на 12-м километре автодороги Шихово – Шарапово – Кубинка в районе села Никольское Одинцовского района трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигались на мотоцикле без шлемов и защитной экипировки, а также без световых огней. С целью пресечения противоправных действий за ними двигался экипаж ГИБДД МУ МВД России "Одинцовское", – пояснили в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, полицейские по громкой связи требовали от подростков остановиться, но те лишь прибавляли газа. В итоге машина стражей порядка столкнулась с мотоциклом, и сидевший сзади школьник получил несовместимые с жизнью травмы.

По другой версии, управлявший скутером 20-летний местный житель, пытаясь уйти от погони, совершил опасный маневр. В результате 13-летний пассажир выпал из седла и оказался под колесами полицейского автомобиля.

"Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 Уголовного кодекса, по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть подростка", – отметили в ведомстве. Расследование продолжается.