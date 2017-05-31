Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
Теперь полковник ГИБДД Вадим Зотов стал популярной фигурой не только среди сослуживцев, но и среди пользователей соцсетей. Веселившегося до утра на вечеринке у друга заместителя главы Центра специального назначения (ЦСН) ГИБДД не смутили слова песни. Офицер полиции отбивал танцевальные па под слова: "ОМОН сгорел и все менты,/А с неба дождик шел кислотный/Еще для большей красоты".
Сам Вадим Зотов позже сказал, что его нечего обсуждать, он отдыхал и ничто человеческое ему не чуждо. "Хотите обсуждать – начните с себя", – посоветовал полковник.
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