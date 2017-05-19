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Авто

Полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком

прочитано 148 раз

Житель Красногорского района Московской области обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль был угнан с одной из городских перехватывающих парковок, передает телеканал "360". Машина была замечена инспекторами ГИБДД на Волоколамском шоссе. Во время попытки скрыться от правоохранителей, злоумышленник наехал на дорожное ограждение. После этого он попытался скрыться уже на своих двоих. Инспектор предупредил угонщика о применении огнестрельного оружия, однако тот по-прежнему продолжал убегать. Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и только после этого злоумышленника удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

19 мая 2017, 18:25

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