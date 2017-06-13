В жилом доме под Тамбовом произошел взрыв

В квартире на последнем этаже жилого девятиэтажного дома в населенном пункте Моршанск Тамбовской области произошел взрыв бытового газа, передает ТАСС. Сообщается об одном пострадавшем – хозяине квартиры, где случился хлопок. Ему оказывается медицинская помощь. Всего было эвакуировано около 30 человек. После взрыва в доме на площади 50 квадратных метров начался пожар, который затем был ликвидирован. Несущие конструкции здания взрыв не повредил. Устанавливаются причины произошедшего.