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Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полиция Бурятии подозревает студентку-первокурсницу в убийстве ребенка. По версии следствия, девушка родила в туалете, а затем избавилась от малыша и впала в кому.
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Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий в Бурятии. Беременная первокурсница закрылась в туалете заведения и там самостоятельно родила, сообщает РИА ФАН

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Через час вахтер заметила кровь возле туалетной кабинки. Внутри она обнаружила лежащую без сознания девушку и тело новорожденного. 

Позже было установлено, что студентка, потеряв большое количество крови, впала в кому. Врачи борются за ее жизнь. 

По предварительным данным, младенец появился на свет живым и начал дышать, однако был убит. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, с малышом расправилась мать. В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Как выяснили следователи, подозреваемая является уроженкой Монголии. В Бурятию она приехала осенью 2016 года, поступила в вуз и поселилась в студенческом общежитии. 

Девушка делила комнату с землячками и вела закрытый образ жизни. Русский язык она не знала, а потому ни с кем, кроме подруг из Бурятии, не общалась. Ни соседки подозреваемой, ни преподаватели не догадывались о ее беременности. 

Автор: Светлана Сидорчук4 мая 2017, 12:54

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