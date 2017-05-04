Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому
Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий в Бурятии. Беременная первокурсница закрылась в туалете заведения и там самостоятельно родила, сообщает РИА ФАН.
Через час вахтер заметила кровь возле туалетной кабинки. Внутри она обнаружила лежащую без сознания девушку и тело новорожденного.
Позже было установлено, что студентка, потеряв большое количество крови, впала в кому. Врачи борются за ее жизнь.
По предварительным данным, младенец появился на свет живым и начал дышать, однако был убит. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Предположительно, с малышом расправилась мать. В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Как выяснили следователи, подозреваемая является уроженкой Монголии. В Бурятию она приехала осенью 2016 года, поступила в вуз и поселилась в студенческом общежитии.
Девушка делила комнату с землячками и вела закрытый образ жизни. Русский язык она не знала, а потому ни с кем, кроме подруг из Бурятии, не общалась. Ни соседки подозреваемой, ни преподаватели не догадывались о ее беременности.
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