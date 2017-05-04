Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому

Полиция Бурятии подозревает студентку-первокурсницу в убийстве ребенка. По версии следствия, девушка родила в туалете, а затем избавилась от малыша и впала в кому.

Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий в Бурятии. Беременная первокурсница закрылась в туалете заведения и там самостоятельно родила, сообщает РИА ФАН.

Через час вахтер заметила кровь возле туалетной кабинки. Внутри она обнаружила лежащую без сознания девушку и тело новорожденного.

Позже было установлено, что студентка, потеряв большое количество крови, впала в кому. Врачи борются за ее жизнь.

По предварительным данным, младенец появился на свет живым и начал дышать, однако был убит. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, с малышом расправилась мать. В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Как выяснили следователи, подозреваемая является уроженкой Монголии. В Бурятию она приехала осенью 2016 года, поступила в вуз и поселилась в студенческом общежитии.

Девушка делила комнату с землячками и вела закрытый образ жизни. Русский язык она не знала, а потому ни с кем, кроме подруг из Бурятии, не общалась. Ни соседки подозреваемой, ни преподаватели не догадывались о ее беременности.