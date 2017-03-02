Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой

Кровавая семейная драма разыгралась в Воронежской области. Мужчина убил свою полуторагодовалую дочь, испугавшись, что жена запретит ему с ней видеться.

Накануне убийства 30-летний Сергей выкрал своего ребенка из дома супруги в селе Красноселовка Воронежской области. Женщина обратилась в полицию, после чего на мужчину и девочку составили ориентировки.

Похитителя помогали искать волонтеры и местные жители, передает Life.ru. Вскоре Сергей был обнаружен в селе Старая Меловая. Однако девочку полицейским найти так и не удалось.

После этого мужчина написал явку с повинной, признавшись, что он расправился с собственным ребенком, а затем выбросил тело в реку. Как выяснилось, на жестокое преступление Сергей решился из-за конфликтов с женой.

Женщина заявляла, что запретит мужу видеться с дочкой. Тогда мужчина решил убить ребенка, чтобы он не достался никому из супругов.

После преступления подозреваемый попытался покончить с собой, но у него ничего не получилось. На теле Сергея обнаружены многочисленные порезы.

На данный момент, полиция все еще пытается найти тело девочки в бурной реке. Водолазы уже обследовали то место, на которое указал мужчина, однако судя по всему, ребенка унесло течением.

Ранее сообщалось о другой похожей семейной трагедии. В Германии мужчина убил своих двоих детей после того, как от него ушла жена-россиянка. При этом, подозреваемый попытался свалить вину за преступление на неких грабителей, однако эта версия была опровергнута показаниями свидетелей.